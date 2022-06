Incidenti lavoro: giovane operaio ferito nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GIU - Un giovane operaio di 26 anni è rimasto ferito, mentre lavorava, ieri, in un salumificio dell'Appennino bolognese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Lizzano in Belvedere, il giovane stava lavorando con una macchina per il confezionamento degli insaccati che lo ha ferito a una mano, provocandogli l'amputazione di una falange.

Il giovane, soccorso dal 118, è stato poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di trenta giorni. (ANSA).