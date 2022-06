A Forlì bruciano 4 ettari di campi con pannelli fotovoltaici

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - Sette squadre dei vigili del fuoco con 10 mezzi sono intervenute a Forlì, in via Scaletta, poco dopo mezzogiorno, per domare un incendio alla vegetazione che ha coinvolto anche un campo di pannelli fotovoltaici. L'area interessata dal rogo è di circa quattro ettari.

Le squadre hanno lavorato incessantemente per arginare le fiamme alimentate dal forte vento e bonificare l'area interessata. Sul posto anche i carabinieri forestali e la polizia locale gestire i problemi alla viabilità. (ANSA).