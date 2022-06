F1: Gasly in Alpha Tauri fino al 2023

(ANSA-AFP) - ROMA, 24 GIU - Pierre Gasly restarà al volante dell'AlphaTauri fino alla fine della stagione 2023: la conferma del 26enne pilota francese è arrivata con una nota del team gemello della Red Bull. "Gasly e' con noi dal 2017 - sottolinea AlphaTauri - e questa continuità sarà una grande risorsa, visto l'ottimo rapporto di lavoro con il suo gruppo di ingegneri e tutto il team".

Le guide del team principale, la Red Bull, e' di fatto bloccata dai contratti lunghi di Max Verstappen (2028) e del messicano Sergio Pérez, che ha da poco prolungato fino alla fine del 2024.

"Sono orgoglioso dei progressi fatti col team in questi cinque anni", il commento di Gasly, che nel 2019 aveva avuto la chance di guidare una Red Bull, per poi tornare in Toro Rosso.

Gasly vanta una vittoria al Gran Premio d'Italia 2020 e due podi (Brasile 2019 e Azerbaigian-2021) (ANSA-AFP).