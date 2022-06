Covid: quasi 5mila casi in E-R, salgono i ricoveri

Sono quasi 5mila i nuovi casi di positività individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Tornano a salire i ricoveri e si contano ancora nove vittime, fra le quali tre donne, di 65 e 69 anni, morte nel Bolognese e una di 66 a Ravenna. I nuovi casi di positività sono 4.774 (che però comprendono anche i dati di ieri dell'Imolese) sulla base di circa 16mila tamponi registrati. Salgono i casi attivi (sono più di 36mila) ma il 97,7% di loro è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 29 pazienti (uno in più di ieri) mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 792 (+16).