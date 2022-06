(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - Moni Ovadia, Dario Vergassola, Federico Buffa, Alessandro Bergonzoni, Archivio Zeta e Micaela Casalboni sono tra i protagonisti delle 'Sere d'estate' al parco archeologico dell'antica Kainua a Marzabotto (Bologna).

Inaugurata domenica scorsa con il percorso di conoscenza 'Le ceneri di Atena' a cura di Archivio Zeta (che proporrà altri incontri a settembre e ottobre) la sezione Teatro di Crinali 2022 presenta quattro eventi ambientati nella cornice del teatro di paglia. In programma il 7 luglio Micaela Casalboni con 'La luce intorno', l'11 Moni Ovadia e Dario Vergassola in 'Un ebreo un ligure e l'ebraismo', il 19 Federico Buffa in 'Italia Mundial', il 26 Alessandro Bergonzoni in 'Trascendi e sali'.

Archivio Zena tornerà con i laboratori 'Le ceneri di Atena-Riti di fondazione da Eschilo a Pasolini' il 18 e 25 settembre e l'1 e 2 ottobre. Prenotazioni e info www.archiviozeta.eu. 'Crinali 2022' fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana-Territorio Turistico Bologna-Modena, con il sostegno di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. (ANSA).