Maturità: salta la luce, rinviata seconda prova a Maranello

Un guasto elettrico ha fatto rinviare a domani la seconda prova dell'esame di maturità all'Istituto Ferrari di Maranello (Modena). Un guasto alla rete di media tensione di Enel infatti ha provocato l'interruzione della corrente elettrica in vaste aree del Comune, interessando anche l'istituto superiore. Dalle prime ore della mattinata la corrente è stata ripristinata e i tecnici della Provincia hanno fatto un sopralluogo nella scuola per verificare l'integrità degli impianti. Per i 106 maturandi, quindi, la seconda prova d'esame è rimandata a domani.