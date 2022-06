La Riviera romagnola si tinge di giallo con Cesenatico Noir

"Il ritorno di Cesenatico Noir è il primo importante segnale di una stagione estiva iniziata nel migliore dei modi". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini presentando la rassegna culturale che porta in uno dei principali luoghi simbolo della Riviera romagnola scrittori, autori e artisti del giallo, del noir e del mistery. Si torna in presenza - dal 21 al 24 luglio - e senza più obbligo di distanziamento o mascherine con ospiti nazionali e internazionali del calibro di Carlo Lucarelli, ma anche Stefano Tura (direttore artistico e ideatore del Festival) e il franco-armeno Ian Manook, tra gli altri.

"Un formidabile segnale di ritorno alla normalità", ha detto Tura, ma anche uno strumento "per valorizzare al massimo la Riviera", come sottolineato dal sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.

Oltre alla consueta rassegna, sono previste anche diverse novità ed ospiti d'eccezione come i Manetti Bros, registi della serie "L'ispettore Coliandro", che interverranno prima della proiezione della loro ultima pellicola "Diabolik". Tra gli inediti di quest'anno: Mistery Kids - Cesenatico in giallo, nuova rassegna dedicata ai più piccoli.