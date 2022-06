Esce 'Resurrection', nuovo album di Maurizio Solieri

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - Sarà disponibile da domani sulle piattaforme digitali 'Resurrection', nuovo album del chitarrista Maurizio Solieri, 69 anni, per anni e a più riprese componente della band di Vasco Rossi. Anticipato dai singoli 'Tommy' e 'Rock'n'roll Heaven', il lavoro comprende dieci brani ed è un progetto discografico musicalmente molto vario: si passa dal cabaret pop all'hard rock, dalla ballata al pezzo 'rollingstoniano'.

Solieri ha composto per Vasco le musiche di diversi pezzi, tra cui 'Canzone', 'C'è chi dice no', 'Ridere di te', ed è stato tra i fondatori della Steve Rogers Band, che da backing-band del Blasco iniziò ad avere una vita propria, per raggiungere nel 1988 un grande successo con 'Alzati la gonna'. Ha suonato poi nel trio Chitarre d'Italia con Franco Mussida (Pfm) e Dodi Battaglia (Pooh) e ha collaborato con Skin, Dolcenera e Bianca Atzei. Nel 2010 era uscito il suo album da solista 'Volume One', con brani cantati e strumentali. (ANSA).