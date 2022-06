Covid: in E-R oltre 4mila nuovi casi e cinque morti

È di oltre 4mila casi di positività al Coronavirus e cinque morti il bilancio delle ultime 24 ore della pandemia in Emilia-Romagna. I nuovi positivi, infatti, sono 4.170, individuati sulla base di oltre 16mila tamponi. I casi attivi salgono a 33mila, con il 97,6% di loro in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 28 pazienti (uno in meno di ieri) mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 776 (+19). Le vittime sono due donne di 64 e 73 anni e un uomo di 78 nel Ravennate, una donna di 99 anni in provincia di Ferrara e una di 82 in quella di Reggio Emilia.