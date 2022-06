Arte: 'Mosaico di notte' riparte dall'1 luglio a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 23 GIU - Dall'1 luglio al 31 agosto riparte 'Mosaico di Notte', l'esperienza di visita guidata notturna ai monumenti Unesco, il mercoledì e il venerdì, promossa dal Comune di Ravenna in collaborazione con l'Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia, la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna e la Fondazione RavennAntica. L'itinerario del mercoledì, in italiano e in inglese, a partire dalle 20.30, prevede la visita alla basilica di Sant'Apollinare Nuovo, al mausoleo di Galla Placidia e alla basilica di San Vitale.

Il venerdì sera, invece, sono in programma due percorsi di visita guidata, in italiano, dalle 20.10: il primo al Mausoleo di Galla Placidia, alla Basilica di San Vitale, al Museo Nazionale e alla Domus dei Tappeti di Pietra; il secondo al Battistero degli Ariani, al Museo Nazionale e alla Domus dei Tappeti di Pietra (prenotazione sul sito www.ravennaexperience.it). Inoltre il venerdì sera la basilica di San Vitale, il mausoleo di Galla Placidia sono aperti al pubblico dalle 21 alle 23. In programma anche alcuni appuntamenti di visite guidate speciali: il 13 luglio e 2 settembre visita tematica al Battistero degli Ariani, il 20 luglio e 3 agosto visita alla cripta e alla Basilia di Sant'Apollinare in Classe, il 31 agosto visita al Palazzo di Teodorico.

"Visto il successo dell'iniziativa - dice l'assessore al Turismo Giacomo Costantini - che da anni riscuote una grande partecipazione di pubblico, che può vivere l'esperienza della visita ai Monumenti Unesco nella splendida cornice notturna, quest'anno abbiamo deciso di riproporre le due serate del mercoledì e del venerdì, dando la possibilità, il mercoledì, di fare il percorso anche in lingua inglese". Prenotazione obbligatoria sul sito www.ravennaexperience.it. (ANSA).