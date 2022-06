Ricerca: 22 nazioni nel progetto Unife sui recettori P2X

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - C'è anche un progetto coordinato da Unife nelle settanta 'Cost Action' (European Cooperation in Science and Technology) che saranno lanciate ufficialmente il 23 giugno. Il progetto è 'P2X receptors as a therapeutic opportunity' (recettori P2X come opportunità terapeutica).

Coordinato dalla professoressa Elena Adinolfi del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Ferrara, l'iniziativa mette insieme i migliori gruppi di ricerca da 22 nazioni comprendenti l'area atlantica, continentale e mediterranea dell'Europa. Al carattere internazionale dell'iniziativa si unisce quello transdisciplinare: il progetto mette assieme le competenze di vari esperti, tra i quali patologi, immunologi, farmacologi, biochimici, oncologi, industrie e spin-off italiani e tedeschi. Lo sforzo congiunto di ricercatori caratterizzati da un background scientifico e tecnologico tanto vario servirà da propellente per la scoperta di nuovi farmaci, che abbiano come bersaglio i recettori P2X e al loro passaggio dal bancone degli istituti di ricerca al letto del paziente.

"In coerenza con gli obiettivi di networking di Cost, la Action coordinata da Unife si propone di integrare tra di loro le conoscenze relative ai recettori P2X, che già li indicano come fattori importanti nello sviluppo di malattie degenerative come l'Alzheimer, la sclerosi multipla e l'osteoporosi", ha spiegato la professoressa Adinolfi. La sistematica integrazione delle informazioni da parte dei partecipanti alla Cost Action ha la finalità di canalizzare gli sforzi sui recettori P2X, per selezionare le malattie che beneficerebbero di più di un trattamento mirato sui recettori, così da porre le basi precliniche per lo sviluppo di ricerche sui pazienti. (ANSA).