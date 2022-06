Covid: 4.585 nuovi casi in E-R, aumentano ricoveri e 7 morti

Sono 4.585 - 1.533.213 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 16.987 tamponi eseguiti, in Emilia-Romagna, dove salgono di 3 unità a quota 29 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e di 21 unità a quota 757 quelli negli altri reparti Covid.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 31.579, 3.264 in più rispetto a ieri, di cui il 97,5% in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o privo di sintomi. Le persone complessivamente guarite, invece, sono 1.314 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.484.582 mentre si registrano, sette decessi. La persona più giovane a perdere la vita un uomo di 74 anni nel Ferrarese, la più anziana una donna di 100 anni nel Piacentino. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 17.052.