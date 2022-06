Strage Marzabotto, Germania condannata a risarcire le vittime

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - La giudice del Tribunale civile di Bologna, Alessandra Arceri, ha condannato la Repubblica Federale Tedesca a risarcire le vittime degli eccidi perpetrati a Monte Sole dalle 'Waffen SS' dal 29 settembre al 5 ottobre 1944. La notizia è riportata dall'edizione bolognese di Repubblica. La sentenza emessa dal Tribunale, sottolinea in particolare che i soldati tedeschi, "come accertato dal Tribunale Militare di La Spezia nella sentenza resa il 13 gennaio del 2007", agirono "in esecuzione dell'ordine loro impartito di 'uccidere tutti e distruggere tutto'. (ANSA).