Motori: tappa "Ruote nella Storia" ACI in Appennino Modenese

(ANSA) - MODENA, 21 GIU - Continua il lavoro di ACI Storico con "Ruote nella Storia 2022", che raggiunge gli oltre 60 eventi su tutto il territorio italiano, nei borghi più belli d'Italia.

Un format apprezzato da parte degli appassionati possessori di mezzi storici e reso possibile grazie all'impegno degli Automobile Club presenti sul territorio italiano.

Automobile Club Modena, in collaborazione con il Circolo della Biella, ha organizzato la tappa modenese di sabato 2 luglio. "Ruote nella storia" sarà un momento d'incontro tra appassionati e un percorso all'insegna della cultura e dei prodotti del territorio da Formigine a Fanano, perla dell'Appennino Modenese, per poi arrivare al Lago della Ninfa.

Il ritrovo è fissato per le ore 9 presso la Scuderia Belle Epoque in Via Righi 1 a Formigine dove verrà servita la colazione. Dopo la visita della Scuderia, alla 11 partenza alla volta dell'Appennino con arrivo a Fanano, dove sarà servito un aperitivo nel giardino dell'Hotel Firenze. Pranzo nel bosco al Rifugio Lago della Ninfa e rientro libero nel pomeriggio. Sono aperte le iscrizioni via mail a eventi@circolodellabiella.it o telefonando a Francesco al 3472503637. Il costo per persona è di 50 euro. (ANSA).