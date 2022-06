Festival cibo e letteratura 'Condimenti' compie dieci anni

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - 'Condimenti', festival di cibo e letteratura, compie dieci anni e li festeggia dal 24 al 26 giugno nel parco di Villa Salina a Castel Maggiore, alle porte di Bologna, con un weekend di cultura e gusto. In programma presentazioni di libri, spettacoli, musica, attività sportive outdoor, laboratori per bambini, cooking show e un'area street food con tante proposte gastronomiche. Tra gli ospiti Marilù Oliva con il suo ultimo libro "L'Eneide di Didone" (Solferino Editore); Gioacchino Criaco, autore di "Anime nere", da cui fu tratto nel 2015 l'omonimo film vincitore di nove David di Donatello e tre Nastri d'argento e candidato al Leone d'oro come miglior film; il giornalista-scrittore Giorgio Comaschi; Teresa Cinque, autrice di video virali sul web; Laura Marzi e il suo "La materia alternativa" (Mondadori).

Il consueto appuntamento del venerdì con Condimenti Off ospita Carlo De Ruggieri, noto al grande pubblico per aver interpretato l'impacciato stagista della serie 'Boris', attore di teatro e cinema che ha lavorato con grandi registi, dai fratelli Taviani a Silvio Soldini ed Ettore Scola. Sabato Gabriella Germani, attraverso le imitazioni che l'hanno resa famosa - da Giorgia Meloni a Lilli Gruber a Barbara Palombelli - proporrà al pubblico il suo One woman show. In cartellone domenica l'assegnazione del Premio letterario Condimenti, destinato alla migliore pubblicazione tra quelle presentate durante le giornate, e l'omaggio in musica a Lucio Dalla con Teo Ciavarella e Iskra Menarini. Regione ospite la Toscana, con degustazioni di oli e vini d'eccellenza.

"L'attività di promozione culturale, resa gratuita e disponibile per tutte e per tutti, serve a convivere meglio", commenta la sindaca Belinda Gottardi. "Cerchiamo nutrimenti per la mente e soddisfazione per il gusto, dando spazio a tante risorse locali e nazionali e valorizzando un importante patrimonio architettonico come il complesso di Villa Salina Malpighi e il suo bel parco". (ANSA).