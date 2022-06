Covid: 3.455 nuovi casi in E-R, tre morti nel Ferrarese

Sono 3.455 - 1.528.629 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di Coronavirus registrati, a fronte di 17.993 tamponi eseguiti, nelle ultime ventiquattro ore in Emilia-Romagna dove calano di quattro unità a quota 26 i ricoveri in terapia intensiva mentre salgono di 16, a quota 736 quelli negli altri reparti Covid. I numeri presentati dalla Regione comprendono il recupero dei dati delle province di Piacenza e Parma non acquisiti nei giorni scorsi a causa di problemi tecnici. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 28.316, il 97,3% dei quali in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi. Rispetto a ieri sale di 1.470 unità il computo dei guariti, che raggiunge quota 1.483.268 mentre si registrano 3 decessi, tutti in provincia di Ferrara: due donne di 64 e 93 anni e un uomo di 86 anni. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 17.045.