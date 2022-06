Scully torna a Bologna, una personale dopo 26 anni

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il Mambo-Museo d'Arte Moderna di Bologna presenta 'A Wound in a Dance with Love', un'ampia retrospettiva di Sean Scully (Dublino, 1945), artista tra i massimi esponenti della pittura contemporanea, visibile nella Sala delle Ciminiere dal 22 giugno al 9 ottobre. Opening martedì 21 alle 18.30, talk pubblico con Sean Scully mercoledì 22 alle 18. L'esposizione, a cura di Lorenzo Balbi, main partner la Kerlin Gallery di Dublino, è basata sulla mostra 'Sean Scully: Passenger-A Retrospective', curata da Dávid Fehér e organizzata dal Museum of Fine Arts-Hungarian National Gallery di Budapest da ottobre 2020 al maggio 2021, poi ospitata al Benaki Museum di Atene.

Ora arriva a Bologna in una versione rinnovata e pensata per il Mambo: l'artista è nuovamente protagonista di una personale a Bologna dopo 26 anni. Nel 1996 fu proprio la Galleria d'Arte Moderna, da cui discende il Mambo, a dedicargli una mostra nella sede di Villa delle Rose. Nell'arte di Scully confluiscono in eguale misura tanto un'estesa conoscenza delle opere di maestri antichi e contemporanei quanto una singolare sensibilità nel trarre suggestioni visive ed emozionali da dati di realtà. La mostra bolognese, con 77 lavori esposti (dipinti a olio, acrilici, acquerelli, disegni e una scultura monumentale), intende evidenziare la dialettica costante fra queste due componenti fondamentali del lavoro dell'artista, ripercorrendo una vicenda creativa lunga oltre cinquant'anni. Dalle prime sperimentazioni figurative degli anni '60 e le opere minimaliste degli anni '70 fino al lavoro attuale, 'A Wound in a Dance with Love' documenta i più importanti sviluppi di una pratica sempre coerente con i propri presupposti ma capace di variare significativamente nel corso del tempo, in relazione a esperienze emotive ed evoluzioni esistenziali come ad affetti e lutti. (ANSA).