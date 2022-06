Covid: in Emilia-Romagna 1.725 nuovi casi e otto morti

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - Sono 1.725 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati, nelle ultime 24 ore, in Emilia-Romagna dove sono stati fatti poco meno di 7mila tamponi, un numero più basso del solito come solitamente avviene nei fine settimana. I numeri non comprendono i dati delle province di Parma e Piacenza dove non sono stati acquisiti per un problema tecnico.

I ricoveri nelle terapie intensive sono 30, come ieri, mentre negli altri reparti Covid si registra una risalita, con 720 ricoverati, 30 in più di ieri. Il 97,1% degli oltre 26mila casi attivi è in isolamento domiciliare. Si contano ancora otto morti, di età compresa fra i 78 e i 98 anni. (ANSA).