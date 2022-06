Sbalzato da moto a gara di Enduro nel Cesenate,ricoverato 24enne

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GIU - Incidente durante una gara di Enduro, nel primo pomeriggio, per un motociclista 24enne condotto in Elisoccorso e in codice tre, ossia di massima gravità, all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Intorno alle 14 nella zona di via Pian di Sotto a Quarto di Sarsina, nel Cesenate, il giovane pilota, residente a Prato, è stato sbalzato dalla sua moto, per cause ancora da accertare, ed è caduto riportando un importante trauma spinale.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Falco, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l'elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del Cnsas. Dopo la valutazione sanitaria fatta dall'anestesista il centauro è stato recuperato, con il verricello, e trasportato all'Ospedale di Cesena in codice di massima gravità. (ANSA).