Covid: in E-R nuovi casi oltre 3mila, altri due morti

Ancora sopra i 3mila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna (3.157) rilevati su quasi 13.700 tamponi delle ultime 24 ore. Altri due morti si registrano in regione, ultraottantenni, mentre i ricoveri sono in lieve calo. I pazienti nelle terapie intensive sono 27, uno in meno da ieri, mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 672 (otto in meno). Lo comunica il bollettino quotidiano della Regione. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 25.691, il 97,3 % dei quali in isolamento a casa.