Donne uccise: indagato conferma confessione, 'io vessato'

(ANSA) - MODENA, 16 GIU - Il gip modenese Eleonora Pirillo si è riservato questa mattina in merito alla convalida dell'arresto di Salvatore Montefusco, l'imprenditore accusato del duplice omicidio, pluriaggravato, della moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e della figlia di lei, Renata Alexandra, di 22, avvenuto lunedì nella casa dove la famiglia viveva, a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. L'uomo ha sparato alle due donne con un fucile. Il pm Francesca Graziano ha chiesto la convalida e il carcere, mentre l'avvocato difensore, Marco Rossi, i domiciliari a casa di una delle tre figlie che il 69enne ha avuto in un precedente matrimonio.

Nel corso dell'udienza di stamattina, che si è tenuta all'interno del carcere Sant'Anna di Modena, Montefusco ha confermato quando già dichiarato davanti al pm nei giorni scorsi, ribadendo la propria responsabilità, parlando anche di presunte vessazioni che avrebbe subito dalle due donne nel corso dell'ultimo anno. (ANSA).