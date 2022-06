Covid: prosegue la crescita dei casi in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - Continua, anche in Emilia-Romagna, la crescita dei casi di positività al Coronavirus: i nuovi positivi sono 3.673, che però tengono conto anche dei casi registrati martedì a Piacenza, Parma e Imola che non erano stati comunicati. Sono stati individuati sulla base di circa 13mila tamponi.

Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva che sono 28, tre in più di ieri, mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 687 (+15). Si contano ancora cinque morti: si tratta di una donna di 78 anni e di due uomini di 94 e 97 nel Bolognese, di un un uomo di 98 anni nel Parmense e di una donna di 89 anni di Forlì. (ANSA).