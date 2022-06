Apecar contro auto, muore nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 16 GIU - Incidente mortale questa mattina alle 9 in tangenziale a Castelfranco, in provincia di Modena. A perdere la vita una settantenne che stava conducendo un'apecar e che, per una dinamica che ora è al vaglio della polizia municipale, si è scontrato frontalmente con un suv.

A seguito dell'impatto, l'apecar si è ribaltata e il settantenne è deceduto sul colpo. A causa dell'incidente, ha fatto sapere Anas in una nota, il traffico è rimasto temporaneamente bloccato, in direzione Bologna, sulla strada statale 9, la via Emilia, al chilometro 138. (ANSA).