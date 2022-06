Musica: 'Estranei', cantautore bolognese Santi debutta in Ep

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Tutte le emozioni del percorso di crescita del cantautore bolognese Santi sono ora racchiuse in 'Estranei', l'Ep di debutto in uscita il 17 giugno da cui è tratto il nuovo singolo 'Notte Fantastica'. Domenica 19, dalle 21.30, al Parco della Montagnola a Bologna si terrà il suo live con ingresso gratuito. Il lavoro è frutto delle sensazioni e delle difficoltà del periodo di distanziamento forzato che siamo stati costretti a vivere "e che, inevitabilmente, ci ha reso tutti un po' più estranei".

Filippo Santi, in arte Santi, classe 2002, inizia il percorso musicale a 11 anni partendo direttamente dai palchi, dove si esibisce live in diversi festival tra Bologna, San Lazzaro e Castel di Casio. Affina le conoscenze musicali con il diploma al Liceo musicale Lucio Dalla e ufficializza il percorso musicale da solista con due brani, 'Bonsai' e 'Morrison', prodotti da Frenetik & Orange. Nell'estate 2021 apre le date a Torino e a Bologna del "Fortuna Tour" di Emma Marrone e nel frattempo collabora con il team di produzione, composto da Simone Santi (batterista/produttore) e Lorenzo Macchiavelli (chitarrista/produttore), alla realizzazione di oltre 30 brani.

A novembre 2021 è uscito il singolo "Prendila Come Vuoi", con il quale si inseriscono nel progetto Nicola Balestri (bassista e produttore di Cesare Cremonini), Luca Leprotti (sound designer e vincitore del David di Donatello 2021) e Alessio Piani (Forbes - Small Giants 2022). E' poi dell'11 marzo scorso il singolo 'Fuori da Qui', in collaborazione con Ada Music Italy di Warner Music Italy. Insieme al team di produzione, ha lavorato al primo Ep, anticipato dal singolo '92B' uscito il 20 maggio; al progetto hanno collaborato Alessandro de Crescenzo (chitarrista di Tiziano Ferro e Cesare Cremonini), Andrea Bonomo, Damiano Ferrari e Hu. (ANSA).