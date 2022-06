Pistoletto racconta papa Gregorio XIII a Palazzo Boncompagni

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Al via le iniziative che la Fondazione Palazzo Boncompagni di Bologna organizza in occasione del 450/o anniversario della salita al soglio pontificio di Gregorio XIII. Il primo evento in programma è una conversazione con Michelangelo Pistoletto sul tema "arte fra religione e scienza", introdotta da Silvia Evangelisti, il 21 giugno alle 19. Nella mostra 'Michelangelo Pistoletto - Gregorio XIII, dal Rinascimento alla Rinascita', che si è tenuta nel 2021 a Palazzo Boncompagni, si è stabilita una relazione fra la visione umana, sociale e scientifica del Pontefice e l'attitudine di Michelangelo Pistoletto riguardo agli stessi ambiti in questo nostro tempo.

"Nella mostra, tale attitudine era riassunta nell'opera Terzo Paradiso - spiega l'artista -. Il primo paradiso, quello naturale, e il secondo paradiso, quello artificiale creato dagli esseri umani, sono oggi entrati in collisione. Nel triplo cerchio dell'opera essi sono rappresentati dai due cerchi esterni. Un nuovo impegno ci attende: quello di far nascere nel cerchio centrale un terzo paradiso, che consiste nella connessione armonica fra il mondo naturale e il mondo artificiale. Il Terzo Paradiso indica il cammino verso una nuova umanità".

Nella stessa settimana, il 18 giugno, aprono le prenotazioni per le visite guidate al Palazzo, in via del Monte, nel cuore del centro cittadino. Terminati i lavori di restauro del piano terra, le sale affrescate e l'architettura imponente saranno aperte al pubblico tutti i fine settimana, dal 25 giugno, con visite guidate prenotabili online (www.palazzoboncompagni.it).

Fino ad oggi l'antica dimora veniva aperta solo in occasioni speciali, in concomitanza di mostre o eventi, mentre ora sarà possibile ammirare la scala elicoidale del Vignola, la loggia con il suo colonnato intarsiato, la corte e il suo prezioso albero di magnolia e, naturalmente, la sala del Papa con i suoi affreschi, da pochissimo riportata agli antichi splendori con il ripristino degli stucchi cinquecenteschi delle pareti per molti anni nascosti sotto uno spesso intonaco. (ANSA).