Ferrari: Carla Liuni chief brand officer

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Carla Liuni entrerà da settembre in Ferrari come chief brand officer, posizione nella quale riporterà al ceo Benedetto Vigna e farà parte del Leadership Team della casa di Maranello.

Liuni vanta un'eccezionale esperienza - spiega la Ferrari - nel guidare la crescita di marchi globali nel settore lusso e premium. Recentemente è stata chief marketing officer di Pandora, dove ha avuto un ruolo fondamentale nel rilancio dell'azienda. In precedenza, ha diretto la divisione Marketing e Comunicazione Globale di Bulgari. Infine, Carla ha trascorso quasi 20 anni in Procter & Gamble, dove è stata General Manager della divisione Prestige.

"Il nome Ferrari è universalmente riconosciuto e ammirato quale sinonimo di stile italiano, prestazioni e innovazione. È sempre più importante essere in grado di costruire e mantenere una brand identity rilevante, in sintonia con la nostra comunità e in grado di riflettere il mondo in cui viviamo. Carla ha l'esperienza, la leadership e le competenze necessarie per tutelare e coltivare il nostro marchio nel suo percorso di crescita. Siamo entusiasti di averla con noi" commenta Benedetto Vigna, ceo di Ferrari. "Ferrari è uno dei marchi più aspirazionali al mondo, è un'icona e un simbolo dell'eccellenza italiana. È un privilegio e un onore entrare a far parte della famiglia Ferrari e continuare a contribuire all'inconfondibile retaggio del marchio, assicurandone la rilevanza del brand per le generazioni future. Non vedo l'ora di scrivere insieme al team il prossimo capitolo della crescita di Ferrari!" osserva Carla Luini. (ANSA).