Diminuiscono i nuovi casi di coronavirus, ma anche i tamponi fatti come in ogni weekend, in Emilia-Romagna: i contagi sono 1.265 su quasi 6mila tamponi nelle ultime 24 ore. I ricoveri aumentano: i pazienti nelle terapie intensive sono 29 (+1), negli altri reparti Covid sono 680 (+22 da ieri). Altri cinque i decessi, fra i quali un uomo di 61 anni a Parma, residente fuori regione. I casi attivi sono 18.330, il 96,1% dei quali in isolamento domiciliare.