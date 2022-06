'Borghi e frazioni in musica', concerti all'insegna dei generi

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - Per il cartellone di 'Borghi e frazioni in musica' gli otto Comuni che fanno parte dell'Unione Reno Galliera, nella 'bassa' bolognese, propongono diversi concerti, dal 14 giugno al 4 agosto, all'insegna del jazz più classico con la direzione artistica del trombonista, Sandro Comini.

La rassegna 'Reno road jazz' si apre a Castello d'Argile con il 'Lua Nova trio', che presenta il caleidoscopio sonoro deLla cultura brasiliana, dall'afro-samba alla bossa nova. Si prosegue a San Pietro in Casale con i Groove City Band. La terza serata, nel Castello di Bentivoglio, è dedicata a Lucio Dalla: "Lucius in Fabula", con la band di Sandro Comini, è incentrata su arrangiamenti originali delle canzoni più note dell'autore bolognese. Il quartetto della cantante Rossella Cappadone sarà a San Giorgio di Piano con 'Influência do jazz', che unisce lo swing tradizionale con i ritmi latini. A Galliera previsto invece il trio Dove di Giovanni Perin con giovani musicisti con un particolare incrocio tra vibrafono, organo a batteria.

Previsto poi l'omaggio ai liutai del Centopievese, a Pieve di Cento, con gli Alma Swing, realtà di riferimento del jazz manouche, frutto dell'esperienza artistica di Django Reinhardt con il maestro liutaio pievese Maccaferri.

Ultimo concerto a Castel Maggiore con il quartetto Indaco per 'D'amore e d'orgoglio', omaggio alle signore del jazz.

'Borghi e frazioni in musica', inoltre, ospiterà anche undici serate che spaziano tra vari generi, dagli evergreen alle sonorità più originali. Si potranno ascoltare il jazz del chitarrista Andrea Dessì e del fisarmonicista-pianista Massimo Tagliata a Trebbo di Reno; la cantante americana Barbara Evans a Funo, il tributo di Miss Pineda alla canzone italiana a Villa Beatrice e quello di Leydis Mendez alla musica cubana a San Pietro in Casale. I Tropical Swingers faranno ballare su una spiaggia remota pur essendo a San Giorgio di Piano, mentre il Manbassa Trio a Granarolo presenterà un repertorio di soul, funk e rock. A Pieve di Cento è atteso il cantautore Franz Campi mentre il cantante e chitarrista Nelson Machado porterà il suo repertorio carioca a Castel Maggiore. (ANSA).