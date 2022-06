Rogo in azienda smaltimento rifiuti nel Cesenate, al lavoro VVF

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - Un incendio è divampato, nel pomeriggio, in una azienda di smaltimento rifiuti di potature e ramaglie a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate. Sul posto, in via Rubicone Destra, sono al lavoro, dalle 15.30 otto squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forli-Cesena, provenienti dal distaccamento di Cesena, dal distaccamento volontario di Savignano sul Rubicone, dal distaccamento volontario di Cesenatico e dalla sede centrale di Forlì.

Le squadre stanno operando per contenere il rogo ed evitarne la propagazione. (ANSA).