Ucraina: iniziativa di beneficenza Reggimento Aves Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - Il 2/o Reggimento Sostegno Aviazione dell'Esercito (Aves) 'Orione' ha promosso un'iniziativa di beneficenza per l'Ucraina in sinergia con il centro 'Caritas' della Parrocchia San Pio X, di Borgo Panigale, a Bologna. La solidarietà dei baschi azzurri si è concretizzata con una raccolta, su base volontaria, realizzata nell'ambito del reparto, di medicinali e generi di prima necessità destinati ai bambini ucraini accolti dalla città di Bologna. Il colonnello Enrico Beschi, comandante dell'Orione, accompagnato da una rappresentanza del reggimento, in occasione della donazione ha incontrato Simonetta Correale, responsabile del centro 'Caritas' e Don Andrea Grillenzoni, parroco della chiesa San Pio X.

(ANSA).