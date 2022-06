Covid: 1.800 nuovi casi in E-R, 1,5 mln da inizio pandemia

Sono 1.845 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna su 11.478 tamponi, mentre i ricoveri restano stabili e nelle ultime 24 ore si contano due morti. Dall'inizio della pandemia i contagiati in regione hanno superato il milione e mezzo (1.501.719).

Attualmente nelle terapie intensive ci sono 27 persone (+1 da ieri), negli altri reparti Covid 660 (+9), mentre i casi attivi salgono a 17.639 (+549), il 96,1% in isolamento a casa. I guariti sono 1.294 in più rispetto a ieri mentre i due deceduti sono una donna di 92 anni nel Parmense e un 84enne nel Riminese.