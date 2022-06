Omaggio a Pasolini dal festival Musica con Vista

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GIU - 'Le strade di Pasolini', uno spettacolo che mette assieme musica, danza e letteratura, è la nuova produzione della Fondazione Musica Insieme di Bologna al debutto il 14 giugno alle 21,15, nella Terrazza di Palazzo di Varignana (poco fuori Bologna), inserito nel vasto programma Musica con Vista, il festival di musica da camera all'aria aperta in alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia, in programma dall'11 giugno al 23 settembre da Trento a Palermo.

Questa prima proposta di Musica Insieme (un secondo appuntamento è previsto per il 27 luglio) vedrà il giovane violinista Matteo Cimatti impegnato in musiche di Bach, tanto care a Pasolini, in interazione con le improvvisazioni del beatboxer Alien Dee, figura assai conosciuta sulla scena live italiana.

Inserito nelle celebrazioni per Pasolini 100, lo spettacolo prevede ascolti dallo Studio sullo stile di Bach, dalle poesie, dai saggi e dal romanzo Ragazzi di vita. Il desiderio di ricchezza del sottoproletariato romano, Supplica a mia madre e Alì dagli occhi azzurri sono solo alcuni dei testi che verranno interpretati dagli attori della Bernstein School of Musical Theater di Bologna, leader nella formazione di giovani artisti.

L'omaggio all'intellettuale bolognese culminerà nella lettura di alcune tra le sue liriche più intime, La solitudine e Frammento alla morte, che condurranno al gran finale con la celebre Che cosa sono le nuvole. I testi pasoliniani saranno alternati alla performance di una crew di street dancers, con solista il coreografo Carlos Kamizele, già ospite di Roberto Bolle a "Danza con me". Cuore musicale dello spettacolo saranno poi alcune gemme del repertorio bachiano per violino solo, come il Preludio dalla Sonata N. 3, la Siciliana - Adagio dalla Partita N. 1 e la celeberrima Ciaccona dalla Partita N. 2, che dialogheranno con il Capriccio n. 24 di Niccolò Paganini, l'ultimo e più impegnativo della serie di Capricci scritti dal compositore genovese. (ANSA).