Incidenti stradali: scontri in A22, donna morta e 7 feriti

Una donna di 77 anni ha perso la vita e altre cinque persone sono rimaste gravemente ferite, e pare tra loro ci sia anche un bambino di dieci anni, in uno scontro frontale tra due auto avvenuto intorno alle 12 sull'autostrada A22 del Brennero, in territorio modenese tra Carpi e Reggiolo.

Il tratto dell'incidente, in direzione Nord, è interessato da lavori in corso ed è per questo presente un cambio di carreggiata. Le cause dell'incidente stradale sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Modena Nord. Sul posto anche pompieri e 118 con ambulanze, automedica ed elisoccorso. A poca distanza si è successivamente verificato un secondo incidente: un camion ha tamponato un'autocisterna. Sono state estratte altre due persone, affidate al 118 e non si conoscono ancora le loro condizioni. É stato necessario chiudere l'autostrada tra Carpi e Reggiolo, con uscita obbligatoria a Carpi per le auto dirette verso Nord.