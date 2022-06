Documentario su Lady D apre a Bologna il Biografilm Festival

A più di vent'anni dalla sua morte, Lady Diana Spencer continua a esercitare fascino, evocare mistero e rappresentare la quintessenza della bella favola finita male. Il documentario The Princess, dedicato alla principessa del Galles, realizzato unicamente con immagini di repertorio, sarà il film di apertura, il 10 giugno alle 21 al Pop Up Cinema Medica di Bologna, della XVIII edizione del Biografilm Festival. The Princess di Ed Perkins svela sorprendenti aspetti della triste storia della "principessa del popolo", che ancora oggi continua a suscitare emozione e fascino.

Alla proiezione sarà presente il regista insieme a Simon Chinn, produttore e premio Oscar per Man on Wire e Searching for Sugar Man, entrambi presentati nelle precedenti edizioni a Biografilm Festival.

Emblema di una frattura che ha indebolito sensibilmente la monarchia britannica e al contempo della potenza distruttiva della stampa scandalistica, Lady D ha raggiunto una fama senza precedenti e ha affrontato tutte le sfide estenuanti che ne sono conseguite. The Princess è un film-documentario coraggiosamente rivelatore, adotta un approccio del tutto inconsueto per svelare nuovi e sorprendenti aspetti della storia della "principessa del popolo". Il film sarà trasmesso su Sky Documentaries e in streaming su Now in concomitanza con l'anniversario della scomparsa di Diana. Il 10 giugno alle 16 nella sala Mastroianni del Cinema Lumière, ci sarà una sorta di pre-inaugurazione del festival con Mr. Landsbergis di Sergei Loznitsa, un documentario sul professore di musicologia e leader carismatico di Sąjudis, il movimento per l'indipendenza della Lituania. Biografilm festival si svolge in presenza a Bologna fino al 20 giugno e su MYmovies dal 12 al 22 giugno visibile da tutta Italia. (ANSA).