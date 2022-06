Aemilia: ex consigliere Pagliani prosciolto in Cassazione

È stato definitivamente prosciolto in Cassazione dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, Giuseppe Pagliani, ex consigliere provinciale e comunale di Forza Italia e Pdl a Reggio Emilia. A darne notizia è la stampa locale.

Il politico, di professione avvocato, venne arrestato il 28 gennaio 2015 nell'ambito dell'operazione 'Aemilia' contro la cosca di 'ndrangheta emiliana. Trascorse in cella tre settimane prima che il Riesame lo liberasse. Nel processo, fu assolto in abbreviato, nel primo grado di giudizio. La Procura impugnò e fece ricorso in Appello dove venne condannato a 4 anni. La difesa - rappresentata dall'avvocato Alessandro Sivelli - ha fatto quindi ricorso in Cassazione dove venne disposto un nuovo processo conclusosi poi con l'assoluzione impugnata ancora dalla Procura generale d'Appello. Ieri in Cassazione la fine della battaglia giudiziaria: ricorso inammissibile. "Mi libero da un fardello folle - ha dichiarato Pagliani ai giornali reggiani - e da un attacco personale e politico senza precedenti in questa provincia. Se fossi stato di sinistra, mai avrei patito un'accusa così ridicola". (ANSA).