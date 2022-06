Turismo: E-R, Paolo Cevoli presenta 'Le vie dell'ospitalità'

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GIU - E' online il trailer (https://bit.ly/Cevoli_ViedellOspitalita) della nuova web series di Paolo Cevoli 'Le Vie dell'ospitalità, in Emilia-Romagna sono infinite', format di cinque puntate con cui il comico romagnolo ogni giovedì, dal 9 giugno al 7 luglio alle 21, racconterà attraverso i suoi protagonisti l'Emilia-Romagna dell'ospitalità, del rispetto per l'ambiente e dell'inclusività. I video, di circa tre minuti ciascuno, saranno trasmessi sui canali social di Cevoli e su quelli della Regione.

La prima puntata, 'La Via del Po', sarà dedicata a Giuliano Landini - capitano della motonave Stradivari e tra i massimi conoscitori del grande fiume che Cevoli definisce 'Il più bello del mondo' - e Federico Alberghini, direttore della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, che con la sua banda di percussioni 'Rulli Frulli', composta da 2.200 ragazzi e ragazze anche con disabilità, rappresenta un vero e proprio "modello didattico". Uno spazio sarà dedicato al food, con l'intervista a Massimo Spigaroli - chef del ristorante "Antica Corte Pallavicina", nel parmense, che si soffermerà sulla varietà e qualità dei cibi che offre il territorio - e a due apicoltrici, Annalisa Casali e Veronica Matonti, della società agricola apilibere.it, che producono miele biologico d'eccellenza.

Cevoli proseguirà il viaggio toccando la Via degli Dei, le biodiversità nel Parco del Delta del Po e gli itinerari cicloturistici come l'Anello del Borgia, nel ferrarese, e la Via Romagna, per passare a Casa Artusi a Forlimpopoli e due mariette alle prese con la sfoglia, fino al Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, candidato Patrimonio Unesco, e concludendo con le "Vie del Mare" dell'Adriatico e i progetti legati alla inclusività dei diversamente abili. (ANSA).