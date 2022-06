Italia-Ungheria: c'è Gnonto, va in campo da punta centrale

(ANSA) - CESENA, 07 GIU - Roberto Mancini lancia il giovanissimo Gnonto dall'inizio nella formazione dell'Italia che sta per affrontare l'Ungheria. Ma lo fa 'smentendo' le previsioni della vigilia che volevano il ragazzo dello Zurigo in posizione di attaccante esterno. Gnonto giocherà invece da punta centrale, componendo un tridente con Politano e Raspadori, mentre Scamacca va in panchina. A centrocampo c'è il trio composto dai due romanisti Pellegrini e Cristante e da Barella.

