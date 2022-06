Ex presidente E-R La Forgia ha fatto la sedazione profonda

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - Antonio La Forgia, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, 78 anni, che da un anno e mezzo sta combattendo con un tumore, ha cominciato, stanotte, un percorso di sedazione profonda, dopo il consenso informato. "Per la legge - dice la moglie Mariachiara Risoldi su Facebook - il suo corpo è costretto ad essere ancora qui, mentre la sua mente è già arrivata in un luogo leggero. Siamo un paese veramente ipocrita". (ANSA).