Covid: in E-R 1.274 casi, ricoveri in calo

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - Sono 1.274 i casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di oltre 15mila tamponi. Si contano ancora cinque vittime, la più giovane delle quali è una donna di 71 anni deceduta nel Ferrarese.

Con i casi attivi che scendono sotto quota 16mila (95,5% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere) sono in calo anche i ricoveri: mentre in terapia intensiva ci sono trenta ricoverati (lo stesos numero di ieri), negli altri reparti Covid i positivi sono 676, 36 in meno di ieri. (ANSA).