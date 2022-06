Concerto del Quartetto di Venezia in Sala Mozart a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - La rassegna 'Il Quartetto in Sala Mozart' dell'Accademia Filarmonica di Bologna si conclude mercoledì 8 giugno alle 20.30 nella Sala Mozart con il concerto del Quartetto di Venezia, ensemble costituito dai violinisti Andrea Vio e Alberto Battiston, dal violista Mario Paladin e dal violoncellista Angelo Zanin. In programma due capisaldi del repertorio francese: il Quartetto per archi in Re maggiore di César Franck e il Quartetto per archi in Sol minore Op. 10 di Claude Debussy.

I caratteri distintivi dell'ensemble veneziano sono soprattutto la passione e il rigore analitico, qualità ereditate da due scuole fondamentali dell'interpretazione quartettistica: quella del Quartetto Italiano, sotto la guida di Piero Farulli, e la scuola mitteleuropea del Quartetto Vegh, tramite i numerosi incontri avuti con Sandor Vegh e Paul Szabo. Il Quartetto di Venezia ha suonato in alcuni tra i maggiori festival internazionali in Italia e nel mondo. Di particolare rilievo la collaborazione con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano.

Inoltre, la formazione ha avuto l'onore di suonare per Papa Giovanni Paolo II e per il Presidente della Repubblica Italiana.

È stato 'Quartetto in residenza' alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Biglietti da 8 a 30 euro in vendita presso Bologna Welcome (Piazza Maggiore 1/E). (ANSA).