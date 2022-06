Nations League: Rossi emozionato, serve Ungheria perfetta

(ANSA) - CESENA, 06 GIU - Domani proverà un "tumulto di emozioni" nell'affrontare gli azzurri e l'ex compagno di squadra nella Sampdoria Roberto Mancini. Il ct dell'Ungheria, Marco Rossi, dopo la vittoria a sorpresa contro l'Inghilterra, si prepara alla partita di Nations League a Cesena restando umile: "Stiamo bene, i ragazzi hanno recuperato", ha detto in conferenza stampa all'Orogel Stadium.

"Per avere un risultato favorevole - aggiunge il tecnico - dobbiamo essere perfetti, o quasi, sotto l'aspetto tattico e non commettere errori individuali, sperando che il nostro avversario non sia in una serata di grazia. Se l'Italia gioca come sa, per noi sarà molto difficile. Dicono che siamo gli intrusi di questo girone, ma siamo qui e vogliamo giocarcela, uscendo dal campo a testa alta". La mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia? "Uno choc per tutti, ma Mancini ha una visione". (ANSA).