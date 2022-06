Musica: un libro di Maramotti sul direttore Angelo Mariani

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Sabato 4 giugno alle 17.30, al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna di Palazzo Sanguinetti, avrà luogo laverrà presentato il volume di Andrea Maramotti, "Angelo Mariani. Un grande musicista dell'Ottocento" edito da Lonfgi, dedicato al primo vero direttore d'orchestra in senso moderno in Italia. Angelo Mariani fu grande interprete del repertorio verdiano, carismatico e "principe delle orchestre" (come fu definito). A Verdifu legato anche da una stretta amicizia per una quindicina di anni, fino agli attriti dovuti al comune attaccamento amoroso per il soprano Teresa Stolz.

Fu anche il primo in Italia a dirigere opere di Richard Wagner: c'era lui sul podio del Teatro Comunale di Bologna l'1 novembre 1871 per la prima rappresentazione italiana di un'opera del compositore tedesco, il "Lohengrin". Un musicista da primato, anche compositore, soprattutto nell'ambito della musica sacra e della romanza da camera, di cui l'autore delinea nel suo volume il profilo artistico e biografico. Con Andrea Maramotti, dialogherà il docente e musicologo Piero Mioli, Accademico Filarmonico di Bologna e Presidente della Cappella Musicale dei Servi.

Travolto dalla pandemia e dall'anniversario dantesco, il bicentenario della nascita di Angelo Mariani, dunque, rischiava di passare inosservato. Nel suo lavoro sul maestro ravennate, Andrea Maramotti ha lavorato su manoscritti e fondi antichi di diverse biblioteche e archivi, cercando di tenere costantemente la narrazione ancorata a dati verificati. E come sempre accade, molte erano le notizie sbagliate e tramandate. Il lavoro si articola in sette capitoli che ripercorrono la vita e la carriera musicale di Mariani, le conclusioni e un ampio corredo fotografico. (ANSA).