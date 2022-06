Covid: in E-R oltre 2.500 casi in due giorni, ancora 4 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Oltre 2.500 casi in due giorni, con i ricoveri che tornano a salire e con altre quattro vittime nelle ultime 48 ore, fra le quali un uomo di 56 anni morto nel Riminese.

E' il bilancio del contagio in Emilia-Romagna che, a differenza del solito si riferisce agli ultimi due giorni visto che ieri, per un problema tecnico non era stata fatta la rilevazione. I nuovi positivi sono 2.554, che portano il totale dei casi attivi a 17mila circa. In terapia intensiva ci sono 29 pazienti (quattro in più di ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 784 (+39). (ANSA).