Confagricoltura Bologna, nostre aziende bersaglio dei ladri

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Le aziende agricole del Bolognese "sono un bersaglio" per i ladri. "Oggi, da rubare, non ci sono più solo i trattori o le attrezzature, ma, a causa di questa situazione di incremento delle commodities anche agricole, vengono portate via anche cose che prima non erano di interesse.

Ad esempio, un camion di grano o un camion di concime, parcheggiato in un capannone, ora vengono rubati: sono 30mila euro pronti. Carichi che si portano via e vengono rivenduti all'estero in poco tempo". Così Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna che, questa mattina, a nome dell'associazione ha donato ai carabinieri, con cui è forte la collaborazione sul territorio, un visore notturno, capace anche di registrare le immagini, e uno strumento di archiviazione intelligente che consente di visionare i file acquisiti e condivisi in rete.

Gli apparecchi sono stati donati al Fondo assistenza previdenza e premi per personale dell'Arma dei carabinieri e saranno usati nelle indagini. A portare in luce il fenomeno dei furti, nelle imprese del settore, sono stati, ultimi in ordine di tempo, alcuni imprenditori di Minerbio, aderenti a Confagricoltura.

"Siamo un bersaglio - ha aggiunto Garagnani - avvieremo, sempre con i carabinieri, momenti formativi con i nostri agricoltori".

I nuovi apparecchi "stanno consentendo - ha spiegato il colonnello Rodolfo Santovito, comandante provinciale carabinieri Bologna - di raggiungere risultati in senso preventivo e repressivo. Abbiamo già identificato gruppi criminali dediti ai furti di apparecchiature e attrezzature agricole. Indagine che stiamo conducendo con il coordinamento dell'autorità giudiziaria. Se l'arco temporale è l'ultimo semestre, gli episodi sono stati estreamamente sparuti. Veramente molto limitati". (ANSA).