Regioni: E-R in Lussemburgo, per turismo e big data

(ANSA) - BOLOGNA, 02 GIU - Turismo, big data e sostenibilità sono al centro della missione istituzionale dell'Emilia-Romagna in Lussemburgo. In occasione della festa della Repubblica, il presidente Stefano Bonaccini, accompagnato dall'ambasciatore italiano, Diego Brasioli, e dal presidente della Camera di Commercio italo-lussemburghese, Fabio Morvilli, ha incontrato il Primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel.

"Con il Lussemburgo - dice Bonaccini - abbiamo avviato una partnership strategica. Ci accomunano non solo la fortissima fedeltà alla Comunità europea e ai suoi principi, ma la consapevolezza che territori così dinamici e innovativi possono centrare obiettivi importanti se condividono idee, progetti di reciproco interesse e risorse, anche umane e professionali.

Negli ultimi anni è fortemente cresciuta la nostra attrattività.

Inoltre, cultura, turismo, ricerca e innovazione, con la Data Valley sempre più hub internazionale dei Big Data e del digitale, e forti reti sociali ci mettono nelle condizioni di lavorare con il Granducato su programmi che abbiano al centro sostenibilità e occupazione".

Oggi e domani, con gli assessori al turismo Andrea Corsini e all'agricoltura Alessio Mammi, ci saranno una serie di incontri per parlare anche di innovazione agricola, aerospazio, digitalizzazione, transizione ecologica, economia circolare, fonti energetiche sostenibili.

Dagli incontri sono arrivate alcune proposte operative: la costituzione di un Osservatorio internazionale sull'aerospazio concentrato su materiali, tecnologie per satelliti e lo sviluppo delle imprese manifatturiere legate al settore, in particolare della filiera emiliano-romagnola; un accordo tra l'Associazione italiana Big Data e la lussemburghese Luxprovide; la partecipazione di startup lussemburghesi a Match-ER, programma regionale che mette assieme aziende innovative e startup provenienti da tutto il mondo; eventi di promozione turistica, culturale ed enogastronomica nei due territori. (ANSA).