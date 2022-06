Forestali sequestrano 60 chili di buste di plastica a Modena

(ANSA) - MODENA, 02 GIU - Sessanta chili di buste di plastica sequestrati e quindici mila euro di sanzioni elevate. Sono questi i risultati di controlli dei carabinieri forestali di Modena, condotti il mese scorso, contro l'immissione nell'ambiente di buste di plastica (cosiddette 'shopper') non conformi alla normativa vigente e vietate da anni.

Parte di una campagna nazionale, i controlli in questione hanno riguardato prevalentemente i mercati settimanali nella provincia di Modena. Il commercio delle buste di plastica irregolari, dunque vietato, è particolarmente redditizio per chi lo pratica, perché, fanno sapere i carabinieri forestali, le stesse costano fino ad un decimo rispetto quelle biodegradabili.

Le buste di plastica sono un gravo problema per l'integrità di diversi ecosistemi. (ANSA).