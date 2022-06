Torna San Francesco Estate, musica e teatro in piazza a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - Dopo il successo dell'anno scorso, torna la programmazione in uno dei luoghi più suggestivi di Bologna, Piazza San Francesco, con la rassegna San Francesco Estate musica e teatro in piazza: un cartellone di spettacoli a ingresso gratuito, a cura di ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con Bologna Estate, in programma dal venerdì alla domenica nei mesi di giugno e luglio. Il primo fine settimana, dal 3 al 5 giugno vedrà protagonisti la band rock folk romagnola Extraliscio, la conferenza-spettacolo Passo al Sud a cura di Tarantarte e il jazz del Jimmy Villotti Quintet, tutti alle 21.

Lo show di apertura, ExtraLiscio Romantic Robot con (in)visibile orchextra, farà rivivere con Mirco Mariani e Moreno Conficconi, i grandi successi della band formatasi sulla riviera romagnola, da Bianca luce nera ad Amarsi come una Regina, da Capelli Blu a La nave sul Monte, fino ai brani del nuovo album Romantic Robot, riadattati in una versione sorprendente con un arrangiamento sinfonico. Sulla scena solo la "follia polistrumentale" di Mariani (voce e direttore dell'orchestra invisibile), l'energia elegante di Moreno "il biondo" (clarinetto e sax), Alfredo Nuti (basso e chitarra elettrica), Marco Frattini (batteria). Nella serata Passo al Sud verrà presentato il libro Il Tarantismo mediterraneo, di Vincenzo Santoro in dialogo con la progettista culturale Antonella Agnoli e il giornalista e critico musicale Pierfrancesco Pacoda, e dalla performance tratta dallo spettacolo Passo al Sud. Infine, domenica 5, il chitarrista Jimmy Villotti assieme al suo quintetto (il sax di Matteo Raggi, il pianoforte di Emiliano Pintori, il contrabbasso di Filippo Cassanelli e la batteria di Fabio Grandi) saranno impegnati in un concerto dedicato all'amore per il jazz in tutte le sue incarnazioni, dallo swing al be bop e agli stili più moderni. (ANSA).