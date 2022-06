Sequestrati da Gdf Parma oltre 5.000 giochi privi di marcatura

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Parma, nei giorni scorsi, oltre 5.000 giochi per bambini, privi della marcatura CE. Nel corso di controlli in tre esercizi commerciali nel comune capoluogo e in provincia, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto numerose confezioni contenenti palloncini in lattice sulle quali non vi era riportato il marchio comunitario in violazione delle normative sulla sicurezza dei giocattoli. I finanzieri hanno segnalato i tre negozi alla Camera di Commercio parmigiana ai fini dell'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro. (ANSA).