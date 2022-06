Scontro tra furgone e mezzo pesante su A13,una persona morta

Incidente mortale, intorno alle 6 , sulla A13 Bologna-Padova nel tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione Bologna all'altezza del chilometro 39 .

Nel sinistro - che ha visto coinvolti un furgone e un mezzo pesante - tre persone, così riporta Autostrade per l'Italia, sono rimaste ferite e una ha perso la vita. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si registrano 5 chilometri di coda in direzione Bologna.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia.