Fondazione Fossoli dedica borsa studio a primo sindaco Carpi

(ANSA) - CARPI, 01 GIU - Bruno Losi (1911-1978) è una figura strettamente legata alla città di Carpi, di cui è stato il primo sindaco eletto dopo la Liberazione, carica che ricoprì fino al 1970, e in quella funzione è stato promotore delle prime azioni di memoria sul Campo di Fossoli (1955) e poi della realizzazione del Museo Monumento al Deportato politico e razziale (1963-73).

Per questo, in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, la Fondazione Fossoli ha deciso di promuovere una borsa di studio in ricordo della sua figura di antifascista, legandola in modo diretto alla ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell'inaugurazione del Museo Monumento. Il premio sarà assegnato all'autrice o all'autore della migliore Tesi di Dottorato negli ambiti di attività della Fondazione: confino di polizia, deportazione, resistenza e resistenze, politiche discriminatorie, transizione del dopoguerra, memoriali, politiche della memoria, profughi, migrazioni, diritti. Le candidature dovranno pervenire alla Fondazione entro il 28 dicembre.

Sul canale YouTube e sui social della Fondazione, inoltre, il 2 giugno verrà pubblicato il video inedito 'Aurora di un mondo migliore', regia di Roberto Zampa, che fa rivivere l'iniziativa di parole e musica dello scorso 25 aprile al Campo di Fossoli.

Sul sito della Fondazione sarà possibile consultare i testi completi letti da Simone Maretti nel corso dell'evento e trovare l'indicazione dei brani musicali eseguiti dalla Filarmonica Città di Carpi. Il Campo di Fossoli e il Museo Monumento al Deportato saranno inoltre aperti al pubblico, con ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. (ANSA).